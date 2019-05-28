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أمين عام الأمم المتحدة: العالم يواجه مخاطر حقيقية بسبب تغير المناخ

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:41 ص
أمين عام الأمم المتحدة: العالم يواجه مخاطر حقيقية بسبب تغير المناخ أنطونيو جوتيريش
فيينا (أ ش أ)
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن العالم يواجه مخاطر حقيقية بسبب ارتفاع منسوب البحار وزيادة الأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى الناجمة عن تغير المناخ.

وانطلقت اليوم الثلاثاء فى العاصمة النمساوية فيينا أعمال القمة النمساوية العالمية الثالثة لمكافحة تغير المناخ بحضور كل من الرئيس النمساوى الكسندر فان دير بيلين والأمين العام للأمم المتحدة ونجم السينما الأمريكية وسفير المناخ ارنولد شوارزنيجر.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، فى كلمته، إلى التزام دولى واسع باتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ وسرعة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة القائمة على خفض انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر.

وقال الرئيس النمساوى، فى كلمته أمام القمة، إن مكافحة تغير المناخ صارت القضية الأولى عالميا ويجب عدم التأخر عن التحرك الدولى الواسع لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأضاف الرئيس النمساوى أنه لابديل عن سرعة التحول إلى الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

من جانبه، قال النجم الأمريكى ارنولد شوارزنيجر حاكم ولاية كاليفورنيا السابق إن كاليفورنيا وصلت بالفعل إلى مستوى 100% فى الاعتماد على الطاقة المتجددة وهى أكثر الولايات والمدن فى العالم التزاما بمعايير حماية البيئة والحد من التلوث ومن ظاهرة الاحتباس الحراري.

ودعا شوارزنيجر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الاهتمام بشكل أكبر بقضايا البيئة والحد من الاستثمارات فى الطاقة الملوثة للبيئة تحت زعم توفير الوظائف لأن تدمير البيئة يحمل مخاطر واسعة لكل البشرية.

وشارك فى افتتاح القمة وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وقيادات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.

 


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