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أمير الكويت يعزى إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء فى ضحايا حادث الطعن

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:15 م
أمير الكويت يعزى إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء فى ضحايا حادث الطعن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، برقيتى عزاء إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو، وإلى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، فى ضحايا العمل الإجرامى الذى استهدف محطة الحافلات فى مدينة (كاوازاكى) وأسفر عن مقتل رجل وطفلة وإصابة آخرين.

وأعرب أمير الكويت – فى برقيتى العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لهما بضحايا الحادث الإجرامي، راجيا للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أربع برقيات عزاء إلى إمبراطور اليابان ورئيس وزرائها.

وكانت وسائل إعلام يابانية رسمية قد أفادت - فى وقت لاحق اليوم - بأن طفلة ورجلا قتلا وأصيب 17 شخصا آخرون بجروح، غالبيتهم أطفال، فى عملية طعن بسكين بمدينة (كاوازاكي) الضاحية الجنوبية للعاصمة اليابانية طوكيو.

 


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