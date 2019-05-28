أمن البحر الأحمر يتوصل لهوية جثة متحللة عُثر عليها فى الشارع فجر اليوم

وكشفت تحقيقات مباحث قسم أول الغردقة، أن الجثة لشخص يدعى أبو الحجاج أحمد يوسف، فى منتصف العقد الخامس، ومقيم فى محافظة الأقصر.

كانت مباحث قسم شرطة أول الغردقة قد تلقت بلاغا فجر اليوم من حارس أحد العقارات فى شارع المدارس، يفيد بعثوره على جثه بجوار سور مركز شباب الميناء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لموقع الحادث، وأخطروا النيابة العامة التى انتقلت لمعاينة الموقع، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة لمعرفة سبب الوفاة.