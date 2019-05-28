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أمريكا: برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار بأكمله ينتهك القرارات الدولية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:36 م
أمريكا: برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار بأكمله ينتهك القرارات الدولية ترامب وكيم
رويترز
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ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل "بأكمله" ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولى، وذلك فى معرض ردها على سؤال بشأن إطلاق بيونج يانج صواريخ فى الآونة الأخيرة.

وقالت المتحدثة مورجان أوتاجوس للصحفيين "أعتقد بأن برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل بأكمله يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن ما تركز عليه الولايات المتحدة فى هذا الصدد... هو محاولة التفاوض على نهاية سلمية للبرنامج".


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