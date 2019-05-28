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أمراض مختلفة عن بعضها اوعى تخلط بينهم..السكتة القلبية والذبحة الصدرية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:30 ص
أمراض مختلفة عن بعضها اوعى تخلط بينهم..السكتة القلبية والذبحة الصدرية الفرق بين السكتة القلبية والنوبة والذبحة الصدرية
كتبت إيناس البنا
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كثيرا ما قد يختلط الأمرعلينا فيما يخص بعض الحالات الطبية منها مثلا النوبة القلبية والسكتة القلبية، والذبحة الصدرية وألم الصدر العادى.

النوبة القلبية
النوبة القلبية

 

النوبة القلبية
 

وفقا لمنظمة القلب البريطانية " bhf" فأن النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة وقد تهدد الحياة، ويحدث ذلك عندما يكون هناك فقدان مفاجئ لتدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب إلى جانب أن الدم لا يحمل الأكسجين للقلب، وتبدأ عضلات القلب بالموت. تسمى النوبة القلبية أيضا باحتشاء عضلة القلب.

ما يميز النوبة القلبية هو :

ألم أو إزعاج في صدرك يحدث فجأة ولا يزول.

ألم قد ينتشر في ذراعك الأيسر أو الأيمن، أو إلى العنق أو الفك أو الظهر أو المعدة.

زيادة كميات العرق .

من الممكن أن تصاب بنوبة قلبية دون التعرض للأعراض المذكورة أعلاه أو ألم الصدر المعتاد، وهذا أكثر شيوعًا في كبار السن، أو النساء، أو المصابين بداء السكر.

السكتة القلبية
السكتة القلبية

 

السكتة القلبية
 

السكتة القلبية هي عندما يتوقف قلبك فجأة عن ضخ الدم حول الجسم، عادة بسبب مشكلة في الإشارات الكهربائية في القلب، وعندما يتوقف قلبك عن ضخ الدم، فإن عقلك يعاني من  نقص الاكسجين مما يجعلك تغيب عن الوعي وتتوقف عن التنفس.

عادة لا توجد أعراض قبل السكتة القلبية، وبدون علاج فورى ستكون قاتلة: إذا كان شخص يعانى من السكتة القلبية سيكون فاقد للوعى وانقطاع للتنفس أو التنفس بشكل طبيعي.

السكتة القلبية هي حالة طبية طارئة تستدعى الاتصال بالطوارئ سريعا لزيادة فرص الشخص في البقاء على قيد الحياة .

الذبحة الصدرية
الذبحة الصدرية

 

الذبحة الصدرية
 

الذبحة الصدرية هي نوع من آلام الصدر الناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، وهي أحد أعراض مرض الشريان التاجي.

غالبًا ما يصف الشخص الذى يعانى من الذبحة الصدرية بالضغط أو الثقل أو ضيق أو ألم في الصدر والغثيان وضيق التنفس والتعرق والدوخة، يصف بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض الذبحة الصدرية بأن الشعور مثل شئ يضغط على صدورهم أو أن الوزن الثقيل قد وضع على صدرهم.

على الرغم من أن الذبحة الصدرية شائعة نسبيًا، إلا أنه قد يكون من الصعب التمييزعن الأنواع الأخرى من آلام الصدر، مثل ألم أوعسر الهضم، إذا كنت تعاني من ألم في الصدر غير مفسر، فاطلب العناية الطبية على الفور.

 

 


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النوبة القلبية

السكتة القلبية

الم الصدر

الشريان التاجى


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