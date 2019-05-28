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أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:36 ص
أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الفيزياء، صباح اليوم، إلكتروينا على التابلت وورقيا فى كراسة البوكليت، فى عدد من المدارس الثانوى.

وقالت مصادر، إن أكثر من 400 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيا اليوم، موضحة أن هناك بعض المشكلات حدثت فى سيستم الامتحان، وتم تلاشيها من قبل مسئولى التطوير التكنولوجى فى المدارس، وهناك متابعة دقيقة لملاحظات الطلاب حول المعوقات الفنية التى تواجههم خلال أداء الاختبار على السيستم الإلكترونى، مشددة على أن أى ملاحظة يبديها الطلاب حول النظام الإلكترونى يتم رصدها والتعامل معها فورا.

وأوضحت المصادر: فريق التطوير التكنولوجى يعمل بشكل متواصل لإزالة أى معوقات فنية فى التابلت.

 


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التربية والتعليم

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