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أفغانستان وروسيا يحتفلان بالذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:41 ص
أفغانستان وروسيا يحتفلان بالذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى
كابول (أ ش أ)
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توجه رئيس المجلس الأعلى للسلام فى أفغانستان محمد كريم خليلى إلى العاصمة الروسية موسكو، إلى جانب سياسيين أفغان بارزين بمن فيهم معاون زعيم حركة طالبان، بهدف المشاركة فى الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأفغانستان.

وأكد خليلى - فى تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء، أنه سيشارك مع بعض السياسيين الأفغان البارزين بمن فيهم الرئيس السابق حامد كرزاى فى الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأفغانستان.

ويشارك عدد كبير من السياسيين الأفغان وكذا وفد يمثل حركة طالبان فى الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه أفغانستان فترة عصيبة وسط تطورات هامة حول إمكانية التوصل إلى السلام والأمن بالبلاد.

وفى هذا السياق، نقلت (سبوتنيك) عن عمر زاخيلوال وزير المالية وسفير أفغانستان السابق لدى باكستان قوله " إنه يزور موسكو لغرض المشاركة فى الجولة الثانية من المباحثات الأفغانية - الأفغانية للسلام والمصالحة بين الفرقاء الأفغان".

وكتب زاخيلوال (فى تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر) " لقد وصلت للتو لحضور مؤتمر الدور الثانى من مؤتمر الحوار الداخلى الأفغانى فى موسكو، بالإضافة إلى حضور الاحتفال بالذكرى المائة لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الأفغانية الروسية".. مضيفا "أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم فى بلدنا إلا من خلال حوار أفغانى مكثف وصادق".

وكانت موسكو قد استضافت مطلع فبراير الماضى، اجتماعا للمصالحة الأفغانية ضم أطرافا وسياسيين بارزين مع حركة طالبان وبغياب الحكومة الأفغانية فى محاولة لإنجاح التحركات فى إنهاء الصراع الدامى فى البلاد.

وكان من المقرر إقامة الجولة الثانية من (اجتماعات المصالحة الأفغانية - الأفغانية) منتصف الشهر الماضى فى قطر، إلا أنها أصيبت بانتكاسة متوقعة فى اللحظات الأخيرة بعد رفض طالبان الحوار مع الوفد الحكومى الهائل المكوّن من 250 شخصاً.

 

 

 


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