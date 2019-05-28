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أسوأ حادث تصادم بين طائرتين مدنيتين يقتل 71 شخصا.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:04 ص
أسوأ حادث تصادم بين طائرتين مدنيتين يقتل 71 شخصا.. تعرف على التفاصيل حادث سقوط طائرة - أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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شهدت الأجواء الألمانية واحدة من أكثر حوادث الطيران ترويعا، إذ اصطدامت طائرتان مدنيتان فى الجو يوم 1 يوليو 2002، وذلك عندما اصطدم ذيل طائرة شحن بأخرى خاصة بالركاب على ارتفاع يتجاوز 10 آلاف متر فوق سطح البحر، وهو الحادث الذى أودى بحياة كل ركاب الطائرتين.
 
طرفا الحادث طائرة الخطوط البشكيرية رقم 2937 التى أقلعت من مطار "دمودفودو" الدولى بروسيا، فى طريقها إلى مطار برشلونة الدولى فى إسبانيا، وعلى متنها 60 راكبا معظمهم من الأطفال المتفوقين فى الدراسة ممن حصلوا على منحة للسفر فى إجازة نهاية العام، وطاقم الرحلة المكون من 9 أفراد، لتواجه طائرة الـ"دى إتش" 611 فوق الأجواء الألمانية بالقرب من مدينة أوبرلنجن على الحدود السويسرية، بينما كانت فى طريقها من بيرجامو الإيطالية إلى مطار بروكسل فى بلجيكا، وعلى متنها الطيار ومساعده فقط.
 
ورغم الأجهزة الحديثة والمتطَوّرة فى الطائرتين وقع الحادث نتيجة خطأ بشرى من ضابط المراقبة الجوية فى الأجواء السويسرية، الذى أعطى طيارى الطائرتين أمرا خاطئا بالهبوط معا، رغم أن تلك التعليمات تخالف تعليمات جهاز المرور وتفادى الاصطدام، وهو ما تسبب فى الكارثة التى بلغ مجموع ضحاياها 71 شخصا على متن الطائرتين.
 
 
 
 
 

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