أسماء ضحايا حادث الاختناق داخل خزان للمياه بمطروح

مطروح - حسن مشالى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح، أسماء حالة الوفاة و 6 مصابين ضحايا حادث الاختناق داخل خزان أرضي للمياه، أثناء أعمال تطهيره، بشارع عمر دارة بمنطقة علم الروم، في مدينة مرسى مطروح.

لقي محمد أحمد محمد الشاعر " 15 سنة "، مصرعه اختناقاً بعد فشل محاولات إسعافه وعمل إنعاش للقلب، وأصيب 6 أشخاص آخرين باختناق، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام، وهم محمد حسني عبد الرحمن " 28 سنة" و علي رمضان علي إسماعيل " 30 سنة " ومحمد عوض رمضان " 25 سنة " وحسن محمود حسن " 21 سنة " ومصطفى محمد مصباح " 27 سنة " وصابر إبراهيم عثمان " 44 سنة"

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغاً بالواقعة وانتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان البلاغ، وتبين أنه أثناء أحد الأشخاص بتطهير خزان المياه الأرضي الخاص بمنزله، ومع استخدامه لرافع مياه يعمل بالديزل داخل الخزان، تعرض صاحب المنزل للاختناق وأغمى عليه، بسبب عادم الديزل، فسارع الأشخاص الآخرون بالنزول في الخزان ومحاولة إخراجه وإسعافه، إلا أنهم تعرضوا للاختناق، قبل أن تحضر قوات الحماية المدنية وانتشالهم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى للعلاج، ولقي صاحب المنزل الذي به خزان المياه مصرعه.