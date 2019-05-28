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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 – 5 – 2019 فى مصر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:43 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 – 5 – 2019 فى مصر ذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 28 – 5 – 2019 ، تراجع بقيمة جنيهين، وذلك بسبب هبوط محدود فى سعر أوقية الذهب عالميا من 1286 دولار إلى 1283 دولار الآن، وهو ما انعكس على الذهب فى مصر.

 

سعر الذهب فى مصر:

عيار 21 سجل 602 جنيها للجرام.

 

عيار 18 سجل 516 جنيها

 

عيار 24 سجل اليوم 688 جنيها للجرام

 

 الجنيه الذهب سجل 4816 جنيها.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.


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