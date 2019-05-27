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6 معلومات عن جلسات محاكمة لاعب أسوان المنضم لداعش

الإثنين، 27 مايو 2019 07:00 ص
6 معلومات عن جلسات محاكمة لاعب أسوان المنضم لداعش المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس
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شهدت آخر جلسات محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل العديد من الأحداث منها:

1 ـ المحكمة فضت جميع الأحراز بالقضية.

2 ـ الأحراز ضمت بندقية آلية وفرد خرطوش ومسدس، و40 طلقة آلية و22 طلقة خرطوش.

3 ـ المحكمة عرضت "فلاشة" تخص المتهم سامح قناوى وتبين أن بداخلها أكثر من 120 مقطع فيديو لعناصر داعش.

4 ـ عرضت المحكمة فيديو يظهر ذبح بعض الأشخاص وتصويرهم من عناصر داعش.

5 ـ الدفاع تمسك باستجواب المحكمة للمتهمين وسماع أقوال شهود الإثبات.

6 ـ المحكمة أجلت القضية 3 جلسات متعاقبة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى لسماع أقوال الشهود.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وجاء فى التحقيقات: المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير: ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الاول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون "طائرة بدون طيار" مزودة بآلة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الاول مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا أمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.


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