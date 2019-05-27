6 معلومات عن المنطقة الحرة العامة الإعلامية .. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تعد المنطقة الحرة العامة الإعلامية المنطقة الوحيدة فى مصر التى تمارس النشاط الإعلامى، تعرف عليها فى 6 معلومات:

1 - تبلغ مساحتها 580 فدانا بمدينة الإنتاج الإعلامى بـ 6 أكتوبر.

2 - يبلغ عدد المشروعات فيها 72 مشروعا.

3 - مليار دولار إجمالى استثمارات المنطقة.

4 - توفر 7188 فرصة عمل.

5 - بلغت صادراتها العام الماضى نحو 9.5 مليون دولار.

6 - أهم الأنشطة فى المنطقة، هى خدمات البث والإنتاج الإذاعى والتلفزيونى، خدمات تداول المعلومات عبر شبكة الانترنت، وخدمات تخزن وإصلاح وصيانة معدات التصوير الإعلامى، وخدمات الإعلان والدعاية .