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6 معلومات عن المنطقة الحرة العامة الإعلامية .. تعرف عليها

الإثنين، 27 مايو 2019 05:59 م
6 معلومات عن المنطقة الحرة العامة الإعلامية .. تعرف عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كتب عبد الحليم سالم
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تعد المنطقة الحرة العامة الإعلامية المنطقة الوحيدة فى مصر التى تمارس النشاط الإعلامى، تعرف عليها فى 6 معلومات:

1 - تبلغ مساحتها 580 فدانا بمدينة الإنتاج الإعلامى بـ 6 أكتوبر.

2  - يبلغ عدد المشروعات فيها 72 مشروعا.

3 - مليار دولار إجمالى استثمارات المنطقة.

4  - توفر 7188 فرصة عمل.

5 - بلغت صادراتها العام الماضى نحو 9.5 مليون دولار.

6 - أهم الأنشطة فى المنطقة، هى خدمات البث والإنتاج الإذاعى والتلفزيونى، خدمات تداول المعلومات عبر شبكة الانترنت، وخدمات تخزن وإصلاح وصيانة معدات التصوير الإعلامى، وخدمات الإعلان والدعاية .

 

 


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