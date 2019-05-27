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6 معلومات عن اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بأبوطرطور

الإثنين، 27 مايو 2019 08:00 ص
6 معلومات عن اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بأبوطرطور فوسفات "ارشيفية "
كتبت - مروة الغول
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تمثل اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبوطرطور بالصحراء الغربية حجر الزاوية فى دفع مشروعات التصنيع والإنتاج فى منطقة الوادى الجديد، حيث يعتمد مشروع إنتاج حامض الفسفوريك الجديد على توافر خام الفوسفات وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالى مليون طن سنويا، وباستثمارات تقدر بحوالى مليار دولار، حيث تعتمد تلك الصناعة فى تطبيقها على مبدأ التكامل بين التعدين والتصنيع.

 

 وفيما يلى أهم المعلومات عن اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبوطرطور:
 

1- تراخيص استغلال الفوسفات على مساحة 220 كيلومترا مربعا.

2- يساهم بتنمية محافظات جنوب مصر فى ظل التحول فى طريقة الإنتاج به إلى التنجيم السطحى والتنسيق بين وزارتى البترول وقطاع الأعمال العام فى تكوين كيان موحد لتسعير الفوسفات المصرى والفرص المتاحة لزيادة حصة مصر فى سوق الفوسفات العالمية.

3- مشروع إنتاج الفوسفات من هضبة أبوطرطور من المخطط أن يحقق البعد الاقتصادى والاجتماعى المنتظر منه.

4- المشروع يحظى بدعم كامل من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما يحظى بمساندة وترحيب كامل من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى محافظة الوادى الجديد.

5- هذه الاتفاقية هى المصدر الرئيسى للحصول على خام الفوسفات الذى يقوم عليه مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة الوادى الجديد.

5- خام الفوسفات سلعة أساسية وإستراتيجية فى قطاع التعدين، واحتياجات مصر من خامات الفوسفات محدودة بالنسبة للاحتياطى المتوافر.

6- التوجه لتصدير خام الفوسفات للخارج خاصة مع توفر احتياطى ضخم منه فى العديد من المناطق سواء فى وادى النيل أوفى هضبة أبوطرطور أو البحر الأحمر.


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خام الفوسفات

حمض الفوسفوريك

التعدين والتصنيع

وادى النيل


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