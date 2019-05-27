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5 قوافل دعوية لمطروح والجيزة والبحيرة والبحر الأحمر

الإثنين، 27 مايو 2019 02:12 م
5 قوافل دعوية لمطروح والجيزة والبحيرة والبحر الأحمر قافله دعوية - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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تنظم الادارات الدينية الحكومية، خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والجيزة ، والبحيرة ، والبحر الأحمر) ، الجمعة القادمة بتاريخ تحت عنوان  "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله".
القافلة الأولى إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / فايز حسين محمد حسين .
الشيخ / محمد شلبي محمد شلبي .
الشيخ /علي حامد الرفاعي .
الشيخ / محمد عبد الكريم الخولي .
القافلة الثانية إلى  محافظة الجيزة (إدارةالقناطر)، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد الوجيه البحيري .
الشيخ / أحمد ربيع السيد .
الشيخ / محمد الأمير عثمان جاد الكريم .
الشيخ / أحمد عبد الهادي زهير.
الشيخ /عادل عبد الله السيد سليمان .
الشيخ / عماد محمد السيد مجاهد .
الشيخ / شريف إبراهيم محمد عبد الرحمن .
الشيخ / حامد عبد الفضيل محمد .
الشيخ / محمد كمال طلبة .
الشيخ / علي محمد شعبان .
القافلة الثالثة إلى محافظة البحيرة ( وادي النطرون )، ويشارك فيها كل من:
الشيخ/ صبري عبد الرحيم محمد .
الشيخ / عبد الجواد عوض عبد الجواد .
الشيخ / جابر عطية حسين .
الشيخ / سلامة عبد النبي فرج .
الشيخ / صلاح محمد عبد الغفار .
القافلة الرابعة إلي محافظة البحر الأحمر، من الأربعاء (29 /5 / 2019م) ، إلى السبت (15 / 6 / 2019م) ، بـ (منطقة حلايب ) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / سعيد عمر محمد .
الشيخ/ الشعراوي عبد العال مراد .
الشيخ/ مصطفى أحمد أمين .
الشيخ / محمد رمضان محمد عطية .
الشيخ/ أحمد جمعة أبو الوفا .
القافلة الخامسة إلي محافظة البحرالأحمر من الأربعاء المقبل إلى السبت 15 يونيو المقبل بمنطقة شلاتين وأبي رماد، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / سليم بهنسي سليم بهنسي .
الشيخ / محمود أحمد محمد .
الشيخ / محمد عاطف عبد الوهاب .
الشيخ / مصطفى حسن أبو زيد حسين .
الشيخ / أبو بكر محمد جاد الله .


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