5 قوافل دعوية لمطروح والجيزة والبحيرة والبحر الأحمر

كتب إسماعيل رفعت

تنظم الادارات الدينية الحكومية، خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والجيزة ، والبحيرة ، والبحر الأحمر) ، الجمعة القادمة بتاريخ تحت عنوان "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله".

القافلة الأولى إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / فايز حسين محمد حسين .

الشيخ / محمد شلبي محمد شلبي .

الشيخ /علي حامد الرفاعي .

الشيخ / محمد عبد الكريم الخولي .

القافلة الثانية إلى محافظة الجيزة (إدارةالقناطر)، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد الوجيه البحيري .

الشيخ / أحمد ربيع السيد .

الشيخ / محمد الأمير عثمان جاد الكريم .

الشيخ / أحمد عبد الهادي زهير.

الشيخ /عادل عبد الله السيد سليمان .

الشيخ / عماد محمد السيد مجاهد .

الشيخ / شريف إبراهيم محمد عبد الرحمن .

الشيخ / حامد عبد الفضيل محمد .

الشيخ / محمد كمال طلبة .

الشيخ / علي محمد شعبان .

القافلة الثالثة إلى محافظة البحيرة ( وادي النطرون )، ويشارك فيها كل من:

الشيخ/ صبري عبد الرحيم محمد .

الشيخ / عبد الجواد عوض عبد الجواد .

الشيخ / جابر عطية حسين .

الشيخ / سلامة عبد النبي فرج .

الشيخ / صلاح محمد عبد الغفار .

القافلة الرابعة إلي محافظة البحر الأحمر، من الأربعاء (29 /5 / 2019م) ، إلى السبت (15 / 6 / 2019م) ، بـ (منطقة حلايب ) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / سعيد عمر محمد .

الشيخ/ الشعراوي عبد العال مراد .

الشيخ/ مصطفى أحمد أمين .

الشيخ / محمد رمضان محمد عطية .

الشيخ/ أحمد جمعة أبو الوفا .

القافلة الخامسة إلي محافظة البحرالأحمر من الأربعاء المقبل إلى السبت 15 يونيو المقبل بمنطقة شلاتين وأبي رماد، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / سليم بهنسي سليم بهنسي .

الشيخ / محمود أحمد محمد .

الشيخ / محمد عاطف عبد الوهاب .

الشيخ / مصطفى حسن أبو زيد حسين .

الشيخ / أبو بكر محمد جاد الله .