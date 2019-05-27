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5 شروط للانضمام لنوادى الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.. تعرف عليها

الإثنين، 27 مايو 2019 08:00 ص
5 شروط للانضمام لنوادى الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.. تعرف عليها طلاب جامعة - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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تحرص مصر على التوسع فى العلاقات الثقافية بينها وبين كثير من دول العالم فعقدت معها معاهدات للتبادل الثقافى، وفتحت مصر أبواب جامعاتها ومعاهدها للطلبة الوافدين من الدول الأخرى، ومن أجل ذلك أنشئت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية للوافدين لكى تولى عنايتها واهتمامها بالخدمات التى يحتاج إليها الطلاب الوافدون.

ومن أهداف الإدارة العامة للأنشطة الطلابية للوافدين، تعريف هؤلاء الطلاب بالدور الذى تقوم به مصر، بما بها من تراث وحضارة عريقة فى تطوير الحضارة الإنسانية على مر العصور عن طريق تبنيها ورعايتها لطلاب العلم من أبناء الدول الصديقة والشقيقة.

وأنشأت الإدارة العامة للوافدين، نوادى الطلبة الوافدين فى القاهرة والإسكندرية لتضم إليها الطلاب الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية لتحقق لهم الاستقرار النفسى والجو الاجتماعى اللازم ولتشاركهم الكثير من ألوان النشاط الرياضى والاجتماعى والثقافى والفنى الذى يشغل أوقات فراغهم بطريقة تربوية مفيدة ويساعد على تنمية مواهبهم وهواياتهم فى شتى المجالات ويؤدى إلى تعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية وإتاحة الفرصة لهم لزيارة معالم جمهورية مصر العربية ( الأثرية والسياحية ) لتوكيد دورها الحضارى من خلال المشاهد الواقعية وفى عناق من الصداقة والحب والسلام.

وحددت الإدارة العامة للوافدين، شروط العضوية بأندية الطلبة الوافدين فى:-

1-  تقديم إثبات الشخصية ( كارنيه الكلية أو المعهد )

2-  ملء استمارة العضوية

3-  عدد 2 صورة مقاس 4 × 6 سم

4-  سداد رسم عضوية سنوية قدره ( 60.40 جنيها ) فقط ستون جنيها مصريا وأربعون قرشا لاغير

5-  قيمة اشتراك زوجه الطالب الوافد قدره ( 150.40 جنيه ) فقط مائة وخمسون جنيها مصريا وأربعون قرشا لاغير.


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