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20 خدمة تسعى الحكومة لإتاحتها إلكترونيا للتسهيل على المواطنين

الإثنين، 27 مايو 2019 05:30 ص
20 خدمة تسعى الحكومة لإتاحتها إلكترونيا للتسهيل على المواطنين مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتب عبد اللطيف صبح
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تقوم خطة الدولة للتحول الرقمى على بنية أساسية تتكون من 7 منصات إلكترونية وهى، منصة البيانات، منصة الخدمات المميكنة، منصة المدفوعات، منصة الإدارة الاستراتيجية «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة»، منصة البيانات الجغرافية، منصة إدارة أملاك الدولة، ومنصة المحتوى والبوابات.

ولعل أبرز ما يتعلق بحياة المواطن المصرى منصة الخدمات المميكنة، والتى تتضمن العديد من الخدمات التى تسعى خطة التحول الرقمى إلى تقديمها للمواطن بشكل أسهل وأسرع باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ونستعرض فى التقاط التالية أهم الخدمات التى تتضمنها منصة الخدمات المميكنة بمجرد الانتهاء منها.

  1. التأمين الصحى.
  2. العلاج على نفقة الدولة.
  3. العلاج عن بعد.
  4. الضرائب.
  5. الإسكان الاجتماعى.
  6. خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة.
  7. السجل التجارى.
  8. خدمات التوثيق والتسجيل العقارى.
  9. الغرف التجارية.
  10. التعليم.
  11. التأمينات.
  12. التموين ومنظومة دعم السلع التموينية والخبز.
  13. الجمارك.
  14. المرور.
  15. الحيازة الزراعية.
  16. الزواج والطلاق، طلب شهادة زواج أو طلاق مميكنة.
  17. تكافل وكرامة.
  18. خدمات الكهرباء والغاز.
  19. خدمات المحليات.
  20. خدمات الشمول المالى.

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الخدمات الالكترونية

التحول الرقمى

الشمول المالى

منصة الخدمات المميكنة


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