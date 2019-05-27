"100 مليون صحة" تحذر من التدخين: يصيب بأمراض القلب والسكتة الدماغية

حذرت مبادرة 100 مليون صحة من التدخين بكافة أشكالة لتأثيره الضار على الصحة العامة، مؤكدة أن التدخين يعرض الشخص المدخن لمشاكل صحية كتيرة.

وتابعت مبادرة 100 مليون صحة أن المشاكل الصحية الناتجة عن التدخين تتمثل فى الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسى والسكتة الدماغية وكتير من أنواع السرطان وحتى العقم.

وأضافت مبادرة 100 مليون صحة أن الأضرار تتعدى الى الشخص الذى يرافق الشخص المدخن مؤكدة أن مخاطر التدخين السلبى لا تقل خطورة عن المدخن نفسه.

ونصحت مبادرة 100 مليون صحة المدخنين بالبعد عن الأطفال والحومل والحرص على عدم التدخين بالمنزل، كما أن التدخين فى المواصلات العامة والأماكن العامة يعاقب عليه القانون بالغرامة الفورية.