‎القبض على 6 عاطلين لقيامهم بأعمال سمسرة بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث المرور بشبرا الخيمة، القبض على 6 عاطلين لقيامهم بممارسة أعمال السمسرة وفرض إتاوات على السائقين، دون وجه حق، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية من متحصلات عملهم الآثم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطاراً من اللواء نبيل عدلى مدير الإدارة العامة للمرور، يفيد بتمكن العقيد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث المرور، والعقيد حسن مكاوى مدير مرور شبرا الخيمة، من ضبط 6 عاطلين لقيامهم بممارسة أعمال سمسرة وفرض إتاوات على السائقين دون وجه حق بشبرا الخيمة.

وهم "محمد ص. ع" 39 سنة عاطل ومقيم شارع إبراهيم الدسوقى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، السابق إتهامه فى 3 قضايا (أموال عامة – مخدرات – آداب)، وذلك حال تواجده بوحدة مرور شبرا الخيمة وقيامه بممارسة أعمال السمسرة والنصب على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم، نظير مبالغ مالية، وضبط بحوزته مبلغ مالى ومستندات مرورية.

كما تم ضبط 5 عاطلين، لقيامهم يفرض الإتاورات والبلطجة وهم: "جمعه ع. س" 31 سنة عاطل ومقيم 7 شارع شعبان أبو النيل ببهتيم ثان شبرا الخيمة، حال قيامه بفرض الأتاوه والسيطرة بموقف مسطرد أبو زعبل بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى قدرة 53 جنيها من متحصلات عمله الآثم من قائدى السيارات، "عمرو م. ا" 27 سنة عاطل، ومقيم 7 شارع صلاح شحاتة – بهتيم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة بموقف جامع أبو الهنا مسطرد بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى قدرة 65 جنيها من متحصلات عمله الآثم من قائدى السيارات، "عبد المنعم م. ع" 32 سنة عاطل، ومقيم مساكن ناصر بترعة الشابورى بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حال قيامه بفرض الإعانة، والسيطرة بموقف ترعة الشابورى مسطرد بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى قدرة 57 جنيها من متحصلات عمله الآثم من قائدى السيارات، "عبد العليم م. ع" 32 سنة عاطل، ومقيم 7 شارع الروضة منشية عبد المنعم رياض دائرة قسم أول شبرا الخيمة حال قيامه بفرض الإتاوة والسيطرة بموقف كوبرى عرابى مسطرد بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.