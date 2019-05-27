سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

‎القبض على 6 عاطلين لقيامهم بأعمال سمسرة بشبرا الخيمة

الإثنين، 27 مايو 2019 02:10 م
‎القبض على 6 عاطلين لقيامهم بأعمال سمسرة بشبرا الخيمة فرض إتاوات- أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت مباحث المرور بشبرا الخيمة، القبض على 6 عاطلين لقيامهم بممارسة أعمال السمسرة وفرض إتاوات على السائقين، دون وجه حق، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية من متحصلات عملهم الآثم، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطاراً من اللواء نبيل عدلى مدير الإدارة العامة للمرور، يفيد بتمكن العقيد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث المرور، والعقيد حسن مكاوى مدير مرور شبرا الخيمة، من ضبط 6 عاطلين لقيامهم بممارسة أعمال سمسرة وفرض إتاوات على السائقين دون وجه حق بشبرا الخيمة.

 

وهم "محمد ص. ع" 39 سنة عاطل ومقيم شارع إبراهيم الدسوقى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، السابق إتهامه فى 3 قضايا (أموال عامة – مخدرات – آداب)، وذلك حال تواجده بوحدة مرور شبرا الخيمة وقيامه بممارسة أعمال السمسرة والنصب على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم، نظير مبالغ مالية، وضبط بحوزته مبلغ مالى ومستندات مرورية.

 

كما تم ضبط 5 عاطلين، لقيامهم يفرض الإتاورات والبلطجة وهم: "جمعه ع. س" 31 سنة عاطل ومقيم 7 شارع شعبان أبو النيل ببهتيم ثان شبرا الخيمة، حال قيامه بفرض الأتاوه والسيطرة بموقف مسطرد أبو زعبل بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى قدرة 53 جنيها من متحصلات عمله الآثم من قائدى السيارات، "عمرو م. ا" 27 سنة عاطل، ومقيم 7 شارع صلاح شحاتة – بهتيم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة بموقف جامع أبو الهنا مسطرد بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى قدرة 65 جنيها من متحصلات عمله الآثم من قائدى السيارات، "عبد المنعم م. ع" 32 سنة عاطل، ومقيم مساكن ناصر بترعة الشابورى بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حال قيامه بفرض الإعانة، والسيطرة بموقف ترعة الشابورى مسطرد بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى قدرة 57 جنيها من متحصلات عمله الآثم من قائدى السيارات، "عبد العليم م. ع" 32 سنة عاطل، ومقيم 7 شارع الروضة منشية عبد المنعم رياض دائرة قسم أول شبرا الخيمة حال قيامه بفرض الإتاوة والسيطرة بموقف كوبرى عرابى مسطرد بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط مسجل شقى خطر وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بقصد الإتجار بالقليوبية

القبض على 20 تاجر مخدرات و أسلحة فى حملة أمنية ببنها والعبور

القبض على 27 تاجر مخدرات وأسلحة وذخائر بحملة أمنية بالقليوبية

حبس فتاة و4 آخرين لاختطافهم طالبًا لرفضه الزواج منها بشبرا الخيمة

القبض على 17 تاجر مخدرات وضبط أسلحة وذخائر فى حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 4 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا تزوير وانتحال صفه بالقليوبية

القليوبية

مدير امن القليوبية

ضبط عاطلين

مباحث مرور شبرا الخيمة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة