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وكيل صحة بالبحر الأحمر يجتمع بمديرى الإدارات الصحية استعدادا لاستقبال عيد الفطر

الإثنين، 27 مايو 2019 10:16 م
وكيل صحة بالبحر الأحمر يجتمع بمديرى الإدارات الصحية استعدادا لاستقبال عيد الفطر اجتماع وكيل وزارة الصحة مع مديرى الادارات
البحر الأحمر - عماد عرفة
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اجتمع الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر اليوم الاثنين بمديرى الإدارات الصحية، استعدادا لعيد الفطر المبارك .

 

 حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبد الهادى وكيل المديرية والدكتورة نرمين ناجى مدير عام الطب الوقائى وتم تكليفهم بالمرور الدورى على جميع المنشأت الصحية كل فى نطاق ادارته ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

 

 وناقش الاجتماع توافر الأدوية والمستلزمات وتوفير المخزون الاستراتيجى للمستشفيات المركزية والوحدات الصحية والاطمئنان على سلامة جميع الأجهزة وتوافر الأكسجين  وتوافر الطعوم والأمصال وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته وتزويد افراد الأطقم الطبية بالنوبتجيات.

 

كما ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وكيفية التعامل مع استقبال اى حالات اجهاد حرارى.

 

كذلك كم تكليف مديرى الادارات بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية والمصانع  وأماكن تداول الكعك والبسكويت والمرور على حمامات السباحة وسحب عينات  بالقرى السياحية والنوادى مشددا على تقديم افضل خدمة لمواطنى المحافظة والمترددين عليها.

 اجتماع وكيل وزارة الصحة (1)

اجتماع وكيل وزارة الصحة (1)

اجتماع وكيل وزارة الصحة (2)
اجتماع وكيل وزارة الصحة (2)

اجتماع وكيل وزارة الصحة (3)
اجتماع وكيل وزارة الصحة (3)

اجتماع وكيل وزارة الصحة (4)
اجتماع وكيل وزارة الصحة (4)

اجتماع وكيل وزارة الصحة (5)
اجتماع وكيل وزارة الصحة (5)

 


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