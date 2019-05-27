وكيل تموين الأقصر يعلن استلام 13535 طن قمح فى بنكر إسنا وصومعة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار موسم حصاد القمح تم حتى أمس الأحد، استلام كمية قدرها 13535 طنا و250 كيلو قمح فى بنكر إسنا وصومعة أرمنت، وجار استكمال التوريد خلال شهر رمضان المبارك حتى نهاية المحصول بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين لـ"اليوم السابع"، أن أسعار توريد القمح المحلى 685 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 ، و670 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 ، و655 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5، وجدير بالذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 34100 طن، وهى تشمل سعة بنكر وشونة إسنا 28 ألف طن، وصومعة وشونة أرمنت 6100 طن.