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وكالة: حزب الحرية سيدعم "على الأرجح" تصويتا لسحب الثقة من مستشار النمسا

الإثنين، 27 مايو 2019 10:59 ص
وكالة: حزب الحرية سيدعم "على الأرجح" تصويتا لسحب الثقة من مستشار النمسا مستشار النمسا
رويترز
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 ذكرت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) اليوم الاثنين أن حزب الحرية سيؤيد على الأرجح تصويتا مقررا اليوم لسحب الثقة من المستشار النمساوي المحافظ زيباستيان كورتس.

ونقلت الوكالة عن نوربرت هوفر وزير النقل السابق والعضو البارز بين قيادات حزب الحرية قوله إن الحزب "سيؤيد على الأرجح" الإجراء ضد كورتس.

وطُرح إجراء التصويت على سحب الثقة بعد أن أدى الكشف عن تسجيل فيديو صُور سرا لرئيس حزب الحرية السابق هاينز كريستيان شتراخه إلى حل الائتلاف الحاكم الذي يضم حزبه وحزب المحافظين الذي ينتمي إليه كورتس.

 


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زيباستيان كورتس

النمسا

نوربرت هوفر

حزب الحرية


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