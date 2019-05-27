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وزير الصحة البريطانى: إجراء انتخابات عامة قبل الخروج سيكون جنونا وكارثيا

الإثنين، 27 مايو 2019 07:00 ص
وزير الصحة البريطانى: إجراء انتخابات عامة قبل الخروج سيكون جنونا وكارثيا مات هانكوك
(رويترز)
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قال وزير الصحة البريطانى "مات هانكوك" لصحيفة تايمز، اليوم الاثنين، إن إجراء انتخابات عامة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، سيضر البلاد ويكون كارثة على حزب المحافظين الحاكم.

 

وقال هانكوك، الذى أعلن يوم السبت الماضى، عزمه خوض السباق لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماى، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيتعين إتمامه من خلال البرلمان الحالى.

 

وأضاف هانكوك: "الانتخابات العامة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ستكون جنونا، سيكون ذلك سيئا لبلادنا وكارثيا لحزبنا".


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