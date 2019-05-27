وزير الداخلية الإيطالى : السيطرة على الهجرة ليست نزوة لحزب الرابطة

أ ش أ

صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بأن فرض السيطرة على تدفقات الهجرة ليس مجرد نزوة لحزب الرابطة.

وفي معرض إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية ، أضاف سالفيني ـ في تصريحات نقلتها وكالة أنباء آكي الإيطالية - " إن حزب الرابطة هو الأول في بلدتَي رياتشي ولامبيدوزا، جنوب البلاد، ومن ثم فالمطالبة بهجرة مُسيطَر عليها وإيجابية ليست مجرد نزوة لسالفيني ، بل هي إرادة الإيطاليين ، وهي إحدى أولى المعارك التي سنخوضها بهدوء، وسنفوز فيها في محافل البرلمان والمفوضية الأوروبية الجديدين، وإنه لن يتم السماح بالدخول إلا لمن يحمل الإذن فقط".

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فبعد فرز 61.079 من أصل 61.576 مركزا انتخابيا في إطار الإنتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت في إيطاليا أمس، لا يزال حزب الرابطة على رأس القائمة بعد أن حظي بنسبة 34.35% من أصوات الناخبين.