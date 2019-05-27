وزير الخارجية الإيرانى: طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى حظرها فى فتوى.
وأضاف الوزير فى تغريدة على "تويتر" أن السياسات الأمريكية تضر الشعب الإيرانى وتسبب توترا إقليميا، وتابع ظريف "آية الله على خامنئى قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية - بإصدار فتوى تحظرها، وإن الإرهاب الاقتصادى الأمريكى يضر الشعب الإيرانى ويسبب توترا بالمنطقة".
ويذكر أن مساعد وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، كان قد قال بعد وصوله الكويت، اليوم الاثنين، إن "إيران مستعدة، من خلال إيجاد آليات إقليمية، للحوار والتعاون البناء مع دول المنطقة".
وأضاف عراقجي، خلال لقائه وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد آل صباح، اليوم، أن "سياسة العقوبات الأمريكية تعرض أمن المنطقة للخطر"، داعيا "دول المنطقة إلى أن تكون واعية إزاء التهديدات التى تواجهها".
وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن عراقجى سلم وزير الخارجية الكويتي، رسالة من نظيره الإيرانى فى هذا الشأن ، من جهته، أكد وزير الخارجية الكويتى خلال زيارة عراقجي، مواصلة المشاورات واللقاءات بين دول الجوار، وضرورة استمرار الحوار، وصولا إلى تسوية الأزمات، وكان عراقجى، بدأ جولة دبلوماسية، أمس الأحد، تشمل سلطنة عمان، والكويت وقطر لبحث آخر التطورات فى المنطقة.
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