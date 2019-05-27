وزير الخارجية الإيرانى: طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية

رويترز

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى حظرها فى فتوى.

وأضاف الوزير فى تغريدة على "تويتر" أن السياسات الأمريكية تضر الشعب الإيرانى وتسبب توترا إقليميا، وتابع ظريف "آية الله على خامنئى قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية - بإصدار فتوى تحظرها، وإن الإرهاب الاقتصادى الأمريكى يضر الشعب الإيرانى ويسبب توترا بالمنطقة".

ويذكر أن مساعد وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، كان قد قال بعد وصوله الكويت، اليوم الاثنين، إن "إيران مستعدة، من خلال إيجاد آليات إقليمية، للحوار والتعاون البناء مع دول المنطقة".