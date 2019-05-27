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وزير التخطيط الأردنى يلتقى وزير الدولة للتنمية الدولية البريطانى

الإثنين، 27 مايو 2019 05:01 ص
وزير التخطيط الأردنى يلتقى وزير الدولة للتنمية الدولية البريطانى جانب من اللقاء
كتب محمد تهامى زكى
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التقى وزير التخطيط والتعاون الدولى، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد العسعس وزير الدولة للشرق الأوسط فى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، ووزير الدولة للتنمية الدولية، الدكتور أندرو موريسون.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تناول الاجتماع متابعة مخرجات مبادرة لندن 2019 لدعم وتنمية الاقتصاد الأردنى، حيث ناقش الطرفان الاصلاحات الاقتصادية التى يقوم بها الأردن بناء على خطة السنوات الخمسة الموضوعة لإطلاق النمو والاستثمار بهدف خلق فرص العمل والاعتماد على الذات.

 

كما بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والوضع الراهن فى المنطقة حيث أطلع وزير التخطيط والتعاون الدولى الوزير البريطانى على الوضع الاقتصادى فى المملكة وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، وعلى أولويات الحكومة الاردنية للمرحلة المقبلة.

 

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولى عن شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للمملكة المتحدة على الدعم المتواصل لمساعدة الاردن فى تجاوز التحديات التى فرضتها حالة عدم الاستقرار فى المنطقة على الاقتصاد الأردنى ودعم مسيرته التنموية ومواجهة أعباء اللجوء السورى، ووقوفها إلى جانب الأردن وذلك من خلال الدعم المباشر وعقد مؤتمر مبادرة لندن فى شباط الماضي. من جانبه، أبدى الوزير البريطانى تفهمه للتحديات الحالية التى يمر بها الاردن، مؤكدا على وقوف بلاده الى جانب الاردن فى مختلف المحافل الدولية.

 

وأعرب عن اعجابه فى قدرة الأردن والاقتصاد الاردنى على التعامل مع التحديات الخارجية. وحضر الاجتماع السفير البريطانى فى عمان إدوارد أوكدن، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولى زينة طوقان.

 


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