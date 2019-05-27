هيئة كبار العلماء السعودية: انطلاق قمم مكة الثلاثة تأكيد لوحدة الصف العربى

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إن انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية بجوار بيت الله الحرام، فى العشر الأواخر من رمضان، تأكيد لوحدة الصف العربى، كما يُكسب تلك اللقاءات أهمية بالغة، خاصة أن ملايين العرب والمسلمين يتطلعون إليها سعيا إلى تعزيز وحدة الصف وجمع الكلمة ووقاية الأمة من الشرور والفتن .
وأضافت الأمانة، فى بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن انعقاد تلك القمم بجوار بيت الله الحرام فى هذا الموسم المبارك، يؤكد الدور الريادى التاريخى للمملكة، بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين، التى لا تتوانى فى خدمة قضايا العرب والمسلمين وجمع كلمتهم، بما تمثله من عمق استراتيجى ودينى لدول الخليج والعرب والمسلمين.
وأكدت الأمانة ثقتها فى خادم الحرمين الشريفين وولى عهده، وإخوانهما القادة المشاركين فى قمم مكة الثلاث، فى اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين، وحماية الأمن القومى للعرب والمسلمين، متابعة: "نسأل الله تعالى أن يجزى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده الأمين خيرا، على ما يبذلون من جهود عظيمة، وأن يصلح أحوال الأمة العربية والإسلامية".
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