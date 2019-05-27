هيئة كبار العلماء السعودية: انطلاق قمم مكة الثلاثة تأكيد لوحدة الصف العربى

كتب - هاشم الفخرانى

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء‏ بالمملكة العربية السعودية، إن انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية ‏بجوار بيت الله الحرام، فى العشر ‏الأواخر من رمضان، تأكيد لوحدة الصف العربى، كما يُكسب تلك اللقاءات أهمية بالغة، خاصة أن ملايين العرب والمسلمين يتطلعون إليها سعيا إلى تعزيز وحدة الصف ‏وجمع الكلمة‏ ووقاية الأمة من الشرور والفتن .

‏وأضافت الأمانة، ‏فى بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن انعقاد تلك القمم بجوار بيت الله الحرام ‏فى هذا الموسم ‏المبارك، يؤكد الدور الريادى ‏التاريخى للمملكة، بلاد الحرمين الشريفين ‏ومقدسات المسلمين، التى لا تتوانى ‏فى خدمة ‏قضايا العرب والمسلمين ‏وجمع كلمتهم، ‏بما تمثله من عمق استراتيجى ‏ودينى لدول الخليج والعرب والمسلمين.

وأكدت الأمانة ثقتها فى خادم الحرمين الشريفين ‏وولى عهده، ‏وإخوانهما القادة المشاركين فى قمم مكة الثلاث، ‏فى اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين، ‏وحماية الأمن القومى للعرب والمسلمين، متابعة: "نسأل الله تعالى ‏أن يجزى خادم الحرمين الشريفين ‏وسمو ولى عهده الأمين ‏خيرا، على ما يبذلون من جهود عظيمة، ‏وأن يصلح أحوال الأمة العربية والإسلامية".