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هيئة الطرق: إنهاء تنفيذ محور كلابشة بطول 23 كم بأسوان بمليار جنيه نهاية 2019

الإثنين، 27 مايو 2019 01:52 م
هيئة الطرق: إنهاء تنفيذ محور كلابشة بطول 23 كم بأسوان بمليار جنيه نهاية 2019 محور كلابشة ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أكدت هيئة  الطرق والكبارى أنه سيتم الإنتهاء من أعمال تنفيذ محور كلابشة على النيل شمال أسوان نهاية العام الجارى، لافتة إلى أن المحور يبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 مترًا، بواقع عدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 لكل اتجاه وتصل تكلفته الإجمالية إلى مليار جنيه.

 

وأضافت هيئة الطرق والكبارى، أن المحور الجارى إنشاؤه يضم 9 كبارى و5 نفق  لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وأنه سيراعى تنفيذ هذا المشروع الضخم  وفقا لقياسات الجودة العالية، مشيرة إلى أن هذا  المحور سيساهم في خلق محور عرضى جديد لربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوى الغربى بطريق القاهرة / أسوان الزراعى الشرقى  مع خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة غرب وشرق النيل والمساهمة فى دعم التنمية السياحية بمحافظة أسوان.


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اسوان

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كبارى النيل


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