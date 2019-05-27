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هل تنتهى كروت الشحن الكارتون مقابل الشحن الإلكترونى؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 27 مايو 2019 12:00 ص
هل تنتهى كروت الشحن الكارتون مقابل الشحن الإلكترونى؟.. اعرف التفاصيل ارشيفية
كتبت:هبة السيد
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قال إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات، إن الشحن على الطاير أو عبر ماكينات الصرف الآلى لخطوط المحمول هو الأكثر رواجا بين المستخدمين عن الشحن عبر الكروت الكارتون مسبقة الدفع، حيث بدأت ثقافة المستخدمين تتقبل شحن الهواتف إلكترونيا.

وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كروت الشحن الكرتون تستحوذ على نسبة 30% من حجم سوق المحمول مقابل الشحن الإلكترونى عبر ماكينة الصرف الآلى، وهو تطور طبيعى يساهم فى تخفيض التكاليف، لاسيما وأن كروت الشحن التقليدية يحتاج تصنيعها كارتون وورق وطباعة وتغليف ونقل ومخازن فضلا عن نسبة مخاطرة من تعرضها للسرقة، أما الشحن الإلكترونى ساعد على الحد من هذا الأمر فضلا عن تأمين عملية الشحن.

وأشار سعيد إلى صغر حجم كارت الشحن التقليدى من الكارتون عن ما كان عليه سابقا لتخفيض التكاليف والنقل حيث تم تخفيض الورق، متوقعا أن تنتهى الكروت الكرتون خلال عامين أو ثلاثة.

كان تقرير موجز عن مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن شهر فبراير 2019، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 93.13 مليون اشتراك بانخفاض طفيف عن شهر يناير 2019، والذى كان قد وصل إلى 93.43 مليون، وبفارق كبير عن فبراير 2018 حيث كان يصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 100.24 مليون اشتراك متجاوزا عدد السكان، ويشير التقرير إلى أن شركات المحمول فقدت نحو 7.11 مليون اشتراك خلال عام، إذا ما تم مقارنة حجم الاشتراكات بين فبراير 2018، وفبراير 2019.


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كروت الشحن

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كروت الشحن الكارتون

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