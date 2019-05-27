نموذج اختبارى لدرون "الصياد" الروسى يقلع لأول مرة من مدرج مطار "تشكالوف"

وكالات الأنباء

أقلع نموذج اختبارى لدرون" الصياد" الروسى الضارب لأول مرة من مدرج مطار "تشكالوف" فى مدينة نوفوسيبيرسك الروسية. وظلت الطائرة فى الجو لمدة دقائق، ثم هبطت.

وقالت "وكالة "تاس" الروسية يعتبر هذا التحليق وإن كان قصيرا جدا رحلة جوية أولى لطائرة "إس – 70 أوخوتنيك" الروسية الثقيلة الضاربة من دون طيار. وسمح التحليق، حسب الوكالة، باختبار نظام قيادة الطائرة عند إقلاعها.

وتم تجميع أول نموذج لطائرة "الصياد" من دون طيار فى مصنع "نوفوسيبيرسك" للطائرات بسيبيريا، حيث خضع لبعض الاختبارات فى المطار عام 2018.

والنموذج مصنوع كجناح طائر واحد. وعجلاته تشبه عجلات مقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس.

وتولت شركة "سوخوى" الروسية تصنيع تلك الطائرة بوزن 20 طنا عند الإقلاع. وتم تزويد النموذج الاختبارى برادار للبحث عن الأهداف فى مجالى الموجات البصرية وتحت الحمراء، وهو يشبه الرادار الذى نصب فى مقاتلة "سو-57" وغيرها من المقاتلات من صناعة شركة "سوخوى".

يذكر أن مقاتلة "الصياد" المصنوعة وفق تكنولوجيا "ستيلز" للتخفى عن الرادارات المعادية بمقدورها التسارع حتى 1000 كيلومتر فى الساعة، واستخدام أسلحة فائقة الدقة مخفية داخل جسمها.