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نقيب العلميين يخاطب الفروع لصرف مستحقات الموظفين مع استمرار توقف المعاشات

الإثنين، 27 مايو 2019 11:24 ص
نقيب العلميين يخاطب الفروع لصرف مستحقات الموظفين مع استمرار توقف المعاشات الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين
كتبت آية دعبس
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خاطب الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، كل النقابات الفرعية فى المحافظات، للتأكد من امتلاكها رصيدا كافيا لصرف رواتب موظفيها ومنحة رمضان وعيد الفطر، وفق المتبع خلال العام الماضى، مشيرا إلى أنه حال عدم توفر رصيد فى أية نقابة فرعية، فإن النقابة العامة ستغطى المبلغ المطلوب فور تلقيها كشفا باسم النقيب مصحوبا بالمرتبات المطلوب صرفها.
 
وأوضح "المليجى" فى خطابه للنقابات الفرعية، أن تلك الخطوة تأتى بناء على القرارات المتخذة خلال اجتماع هيئة المكتب الأخير، أمس الأحد، بحضور الدكتور محمد نبيل ياسين وكيل أول النقابة، والجيولوجى أحمد سعيد أحمد أمين الصندوق.
 
يُذكر أن نقابة العلميين تشهد منذ عدة أشهر أزمة انقسام بين النقيب وعدد من أعضاء المجلس، بعد الدعوة لجمعية عمومية طارئة وسحب الثقة من "المليجى" وعضوين من هيئة المكتب، وإحالتهم إلى التحقيق، وهو الأمر الذى أدى إلى توقف صرف المعاشات للأعضاء المستحقين حتى الآن، إضافة إلى مستحقات بعض الموظفين.
 

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