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نجار يقتل زوجته بالشرقية ويحاول الانتحار لخلافات بينهما

الإثنين، 27 مايو 2019 01:58 م
نجار يقتل زوجته بالشرقية ويحاول الانتحار لخلافات بينهما جثه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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تخلص زوج يعمل "نجار مسلح" بمدينة الزقازيق بالشرقية، من زوجته بقتلها خنقا، وبعد ارتكابه الجريمة حاول الانتحار، وتم التحفظ عليه وإخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق بالواقعة، برئاسة إسلام الحديدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقي اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الزقازيق الجامعي، بوصول "محمد ن ع" نجار مسلح ومقيم الحكماء دائرة القسم.

 

وتبين من الفحص إصابته أثناء محاولته الانتحار، وأفادت التحريات التى قام بها ضباط مباحث قسم ثاني الزقازيق، برئاسة الرائد عصام عتيق، رئيس المباحث ومعاونيه، برئاسة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، قيامه بقتل زوجته بتعذيبها ضربا ثم خنقها لخلافات زوجية، وترك الجثة في المنزل، وتم العثور عليها اليوم وتبين أنها تدعى "ه م أ" 21 سنة  ربة منزل مقيمة الحكماء، والجثة كانت في حالة تعفن.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، والتحفظ على الزوج تحت الحراسة بمستشفى الزقازيق الجامعى، وتم إخطار النيابة العامة.


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