نتنياهو يتعهد بحل أزمة الائتلاف وتفادى الانتخابات

رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه سيواصل السعى لكسر الجمود فى أزمة تشكيل ائتلاف من أجل تشكيل حكومة جديدة وذلك بعدما اتخذ البرلمان خطوة مبدئية لحل نفسه.

وقال نتنياهو فى كلمة نقلها التلفزيون، "فى الوقت المتبقى سأواصل التحرك بكل وسيلة ممكنة لتشكيل حكومة فى الأيام المقبلة، وذلك قبل الموعد النهائى لتشكيل حكومة جديدة المحدد يوم الأربعاء".

ويذكر أن إسرائيل اتجهت صوب إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد أن وافق الكنيست بشكل مبدئي اليوم الاثنين، على اقتراح لحل نفسه فيما وصلت جهود بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة إلى طريق مسدود.

ولكي يحل البرلمان نفسه ويحدد موعدا لانتخابات جديدة فلابد من إجراء تصويت نهائي. لكن من غير المرجح أن يجرى هذا التصويت قبل يوم الأربعاء الذي تنقضي فيه المهلة الممنوحة لنتنياهو ليعلن تشكيل ائتلافه الحاكم، وقد أجرت إسرائيل آخر انتخابات في أبريل الماضى.