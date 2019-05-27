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نائب محافظ القاهرة: نقل 1550 أسرة من عشوائيات الشرابية لـ"المحروسة 1"

الإثنين، 27 مايو 2019 03:30 ص
نائب محافظ القاهرة: نقل 1550 أسرة من عشوائيات الشرابية لـ"المحروسة 1" اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد العميد محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أنه سيتم نقل 1550 أسرة من منطقتى حكر السكاكينى القديم والجديد بحى الشرابية، 750 أسرة فى الحكر القديم، و800 أسرة فى الحكر الجديد، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات التى تنفذها الدولة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن المنطقتين سيتم نقلهم تباعا، لمشروع المحروسة 1 بحى السلام ثان، مشيرا إلى أن الوحدات البديلة التى سيتم نقل السكان لها مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية.

يذكر أن محافظة القاهرة بدات بهدم منطقة حكر السكاكينى القديم ونقل السكان لمشروع المحروسة، حيث يتم هدم المنازل بعد إخلائها.

 

 


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