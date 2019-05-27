سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب عراقى: قرارات المحكمة باستبدال أعضاء بالبرلمان فوضى لا مبرر لها

الإثنين، 27 مايو 2019 04:15 م
نائب عراقى: قرارات المحكمة باستبدال أعضاء بالبرلمان فوضى لا مبرر لها البرلمان العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتبر النائب عن كتلة (صادقون) النيابية بالعراق، عبدالامير تعيبان الدبى اليوم الاثنين، أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن استبدال العديد من أعضاء مجلس النواب بعد مضى عام كامل على بدء الجلسات "فوضى إدارية وقضائية" لا مبرر لها .

وقال الدبى، فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " قرارات الاستبدال من المحكمة الاتحادية لعدد من النواب بعد مضى عام كامل على بدء الجلسات هو أمر غير صحيح وغريب"، مبينا أن جميع النواب المتواجدين حاليا داخل قبة البرلمان جاءوا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماءهم .

وأكد أن"حديث المحكمة الاتحادية اليوم عن كوتا ونواب غير شرعيين هو أمر غير مقبول، وما جرى مثير للسخرية .. ولانجد هنالك أى مبرر له".

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس البرلمان العراقى يدعو إلى توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش

رئيس البرلمان العراقى يجتمع مع عدد من النواب لتشكيل تحالف جديد

رئيس البرلمان العراقى : أنا بريء من كل متورط فى جرائم إرهابية

رئيس البرلمان العراقى: نحرص على استمرار التواصل مع أمريكا وتفعيل التعاون

العراق

البرلمان العراقى

مجلس النواب العراقى

اخبار العراق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة