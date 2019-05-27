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نائب رئيس جامعة أسوان: دعم الكليات بالأجهزة الحديثة من أجل البحث العلمى

الإثنين، 27 مايو 2019 05:14 م
نائب رئيس جامعة أسوان: دعم الكليات بالأجهزة الحديثة من أجل البحث العلمى الدكتور ايمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح
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أكد الدكتور ايمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث أن البنية التحتية للبحث العلمى بالجامعة شهدت تطورا كبيرا فى الأونة الاخيرة وذلك من خلال شراء العديد من الأجهزة العلمية الحديثة ودعم المعامل فى مختلف الكليات وذلك بناءا على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة .

وأضاف الدكتور عثمان، فى بيان، أن جامعة أسوان أصبحت ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقا لتصنيف التايمز البريطانى فى التنمية المستدامة نظرا للاهتمام الكبير الذى توليه ادارة الجامعة بملف التصنيف العالمى ،حيث تم تكوين فريق متخصص يقوم بالتواصل مع اعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية بالتصنيف علاوة على تشجيع اعضاء هيئة التدريس على النشر العلمى فى المجلات العلمية المتخصصة والمصنفة ، وأيضا عقد ورش عمل ومؤتمرات مختلفة فى كافة المجالات العلمية .

وأوضح عثمان، انه تم عقد العديد من برتوكولات التعاون مع العديد من الجامعات الأجنبية فى كل من دول أسبانيا وايطاليا وألمانيا والنمسا وبولندا بهدف زيادة تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين جامعة أسوان والجامعات الاوربية و التعرف على أحدث ما وصل اليه البحث العلمى عالميا .


وأشار إلى أن قطاع الدراسات العليا فى الجامعة يحظى باقبال كبير للغاية و يضم حاليا أكثر من 5 ألاف طالب وطالبة فى مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراة فى كافة كليات الجامعة ويتضمن ذلك تسجيل النقاط  البحثية لهم ومراجعة النتائج وإعلانها وفقا للوائح المنظمة لكل كلية ، كما تم استقطاب عدد كبير من الطلاب الوافدين العرب للدراسة فى كليات التربية الرياضية والحقوق ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية والتربية والهندسة.

وقال أنه يتم دعم جميع المكتبات فى الكليات بشكل مستمر علاوة عى تفعيل المكتبة ارقمية والتعاون المتواصل مع بنك المعرفة المصرى حيث تم انشاء حساب لكل عضو فى هيئة التدريس بالجامعة وطلاب الدراسات العيا حتى يتمكنوا من الوصول إلى كافة المراجع وامهات الكتب ، وهناك مقترح بانشاء مكتبة مركزية فى مقر الجامعة بصحارى.

 

 


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