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موقع سعودى: 120 قضية ضد قطر فى محاكم الولايات المتحدة

الإثنين، 27 مايو 2019 12:21 ص
موقع سعودى: 120 قضية ضد قطر فى محاكم الولايات المتحدة تميم بن حمد
كتب مصطفى عنبر
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دشن عدد من الحقوقيين في الولايات المتحدة حملات لكشف جرائم النظام القطري، وعلى رأسهم الناشط الحقوقي بأميركا محمد سمان، الذي دشن حملة تحت مسمى «من أجل العدالة ضد قطر في أميركا» أو #DriveForJustice، وتهدف إلى تعريف المواطنين والمسؤولين على حد سواء بخطورة الدور القطري في أميركا وفي دول العالم الأخرى-وفقا لموقع الوطن أون لاين السعودى

وتابع الموقع السعودى نقلا عن موقع «clarionproject» قول سمان، إن أكثر من 120 دعوى قضائية معلقة في محاكم الولايات المتحدة ضد قطر، وذلك في كل من العاصمة واشنطن دي سي، وساوث كارولينا، ونيويورك، وديلاوير، ولويزيانا، وكاليفورنيا، وفرجينيا، وأريزونا، وفلوريدا، وتكساس.

وأضاف أن هذه الدعاوى تشمل: - تمويل الإرهاب - دعم الراديكاليين - إيواء أعضاء لجماعة «الإخوان» الإرهابية - تمويل الكليات الأميركية لدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل - معاداة السامية - القذف والتشهير - الضغط غير القانوني - التجسس - التهرب الضريبي - القرصنة الإلكترونية وأطلق سمان، الذي يكتب أنه يعمل «بصفته الشخصية» ولا يتلقى «أي توجيه أو تمويل من أي شخص داخل الولايات المتحدة أو خارجها»، حملة «GoFundMe» لتمويل الحملة، والتي أعدّ لها جدولا زمنيا من 14 يونيو وحتى 12 يوليو 2019.

 

 


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