موسكو تنفى تدخلها فى انتخابات البرلمان الأوروبى

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نفى مدير قسم التعاون الأوروبى بوزارة الخارجية الروسية، أندريه كيلين، أن تكون بلاده تدخلت فى انتخابات البرلمان الأوروبى.

وقال كيلين - فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الاثنين - "لا علاقة لنا بانتخابات البرلمان الأوروبى، على عكس المزاعم التى تشير إلى تدخلنا فى هذه الانتخابات، نحن لم نتدخل فيها لأنها لا تهمنا".

وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أنه ربما ستكون هناك اتهامات ومحاولات للعثور على بعض الأدلة على تدخل روسيا فى هذه الانتخابات، موضحا أن مثل هذه المزاعم خاطئة، كما أكد أن بلاده ستتعامل مع البرلمان الأوروبى أيا كان تشكيله.