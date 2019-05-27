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موسكو تؤكد عدم تغير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى بعد الانتخابات البرلمانية

الإثنين، 27 مايو 2019 09:41 م
موسكو تؤكد عدم تغير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى بعد الانتخابات البرلمانية نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو
أ ش أ
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أكد نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، أن موقف بلاده من العلاقات مع الاتحاد الأوروبى ثابت ولن يتغير بعد انتخابات البرلمان الأوروبى.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبى ستؤثر على العلاقات بين موسكو وبروكسل، قال جروشكو - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين - "موقفنا تجاه العلاقات مع الاتحاد الأوروبى لم يتغير، نحن مستعدون للتعاون والحوار، ولكن على أساس من المساواة".

وكان مدير قسم التعاون الأوروبى بوزارة الخارجية الروسية أندريه كيلين قد نفى اليوم أن تكون بلاده قد تدخلت فى انتخابات البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أن موسكو غير مهتمة بذلك.

 

 

 


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