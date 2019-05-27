موجز 6.. السيسى يوجه بدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الاقتصاد الرسمى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الاقتصاد الرسمى، واتجاه اتحاد الكرة باستكمال مباريات الدورى بدون اللاعبين الدوليين.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في جميع أنحاء الجمهورية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات وإزالة أية معوقات في هذا الإطار، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تبوء مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.





أعلنت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات المختلفة حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وتوفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، إضافة إلى التنسيق بشأن زيادة طرح أسطوانات البوتاجاز خلال أيام العيد لتفادى حدوث أى أزمات فى البوتاجاز والمواد البترولية.





فى الأسابيع الأخيرة كانت ساحات محطة مصر أشبه بجراج لانتظار سيارات كبار المسئولين والشخصيات العامة، فكنت تشاهد خلال توجهك للمحطة السيارات على أطراف ساحات المحطة وأمام مبنى رئاسة هيئة السكة الحديد رغم وجود جراج على بعد أمتار وهو جراج رمسيس التابع لهيئة السكة الحديد والملاصق لساحات المحطة، اللافت أن أعداد السيارات التى كانت "تركن" زادت فى الأسابيع الماضية.





فى فيلمها الوثائقي الجديد "بيت الخيانة" تكشف اليوم السابع عن تفاصيل وكواليس الساعات الأخيرة التى سبقت انقلاب 1995 والذى قاده الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمبر قطر السابق ضد والده.





التقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، اليوم الإثنين، رئيس جنوب السودان سلفاكير، فى أول زيارة رسمية له لجوبا منذ توليه منصبه فى 11 أبريل الماضى.





كشفت التحقيقات الأولية الليبية مع الطيار البرتغالى المرتزق جيمى ريس، أن عملية تجنيده جاءت ضمن خطة عمل جماعية، انتهجتها القوات الجوية التابعة لحكومة الوفاق الوطنى.





تخصص جماعة الإخوان ميزانيات ضخمة من أجل تنفيذ مخططها التخريبى عبر السوشيال ميديا واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى من أجل نشر الصور المفبركة والفيديوهات المجزئة لنشر أكاذيبهم وتحريضهم ضد الدولة المصرية بهدف خلق الوقيعة بين المصريين وقد ظهر ذلك جليا بعدما قامت الجماعة الإرهابية بفبركة صور من عام 2011 على إنها تخص طلاب أولى ثانوي من أجل إحداث الوقيعة بين الطلاب وأجهزة الأمن.





بعد الانخفاض الملحوظ وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام منذ بداية الأسبوع، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا وطفيفا فى درجات الحرارة يبدأ من غدا الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى .





قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج شيخ الحارة فى أى وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة القاهرة والناس الفضائية بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بالقرار.





مازال مصير السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، مجهولاً حتى الآن، ما بين بقائه واستمراره فى قيادة الأبيض حتى الانتهاء من مشواره فى الدورى، سواء قبل أو بعد بطولة امم افريقيا 2019.





أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، بيانا، أكد فيه أولوية المنتخب الوطنى فى قائمة اهتماماته قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطنى الذى يحكم الجميع.





أصدر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانا رسميا، أكد من خلاله احترامه الكامل لجدول المسابقة، المرسل للنادى، من لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم.