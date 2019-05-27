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منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على مقر للجيش التشادى

الإثنين، 27 مايو 2019 03:21 م
منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على مقر للجيش التشادى المنظمة العالمة لخريجى الأزهر
كتب لؤى على
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أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، الهجوم الإرهابى الذى نفذه مسلحو منظمة بوكو حرام الإرهابية، واستهدف مقرا عسكريا للجيش التشادى بين مدينتى باجاسولا ونجوبوا فى الغرب، وأسفر عن مقتل جندى، بينما نجحت قوات الجيش فى تصفية 23 إرهابيا.
 
 
وشددت المنظمة، فى بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، على أن رجال الأمن من الجيش والشرطة يقومون بمهمة جليلة، عظّمها الله تعالى ورسوله، فقال الرسول: "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله"، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساعٍ فى دمار البلاد وخراب المجتمعات".
 
وأكدت المنظمة أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا انتماء، وأن هذه العمليات الغادرة لا تمتّ للإسلام بصلة من قريب أو بعيد، مشددة على ضرورة التصدى لتلك العمليات الإجرامية. سائلة الله تعالى أن يُجنّب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرّف.
 
 

 


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الازهر الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

عمليات ارهابية

جرائم بوكو حرام


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