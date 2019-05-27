مقتل 4 ضباط وإصابة 9 آخرين بينهم مدنيين فى هجوم لعصابة إجرامية بالمكسيك

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أعلن مسئولون محليون فى المكسيك مقتل 4 ضباط من الشرطة وإصابة 9 أخرين من بينهم اثنان من المارة، إثر تعرضهم لهجوم على يد جماعة مسلحة يرجح أنها إحدى العصابات الإجرامية المعروفة فى مدينة "زامورا" غربى البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن المسلحين فتحوا النيران على سيارة دورية تابعة للشرطة، كما أعدوا كمينًا للتعزيزات التى أرسلت إليهم لمواجهة الهجوم الذى وقع أمس الأحد/ وطالب عمدة مدينة "زامورا" مارتن ساماجوى السلطات الفيدرالية فى بيان بتقديم المساعدة لمدة من الوقت لمواجهة هذا النوع من الاعتداءات.

وأعلن مكتب النائب العام بولاية "ميتشواكان"، أنه لم تتمكن السلطات من التعرف على هوية العصابة المنفذة للهجوم، إلا أن أحد سيارات منفذيه كان مكتوب عليها اسم إحدى أشهر عصابات الإتجار بالمخدرات فى المكسيك.

يذكر أن الضباط الضحايا هم من ضباط البلدية الذين نادرًا ما يلعبون دور المواجهة مع عصابات الاتجار فى المخدرات فى المكسيك، نظرا لقلة تدريبهم وتسليحهم بأسلحة خفيفة.