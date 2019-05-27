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الإثنين، 27 مايو 2019 05:50 م
خالد صلاح
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مقتل 34 مسلحا فى عمليات منفصلة للقوات الخاصة الأفغانية بمناطق متفرقة من البلاد

الإثنين، 27 مايو 2019 05:01 م
مقتل 34 مسلحا فى عمليات منفصلة للقوات الخاصة الأفغانية بمناطق متفرقة من البلاد الجيش الأفغانى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الاثنين، أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت سلسلة من العمليات الجوية والأرضية لها فى إقليم هلمند وبأربعة أقاليم مختلفة فى البلاد، أسفرت عن مقتل عن 34 من مُسلحى حركة طالبان.

وذكرت المصادر - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة - برس) الأفغانية - أن القوات الخاصة قامت بعملية مداهمة فى أحد أحياء إقليم هلمند الجنوبى، ما أسفر عنها مقتل 4 مسلحين وتدمير نفق تابع للحركة المسلحة، موضحة أنه تم شن غارة جوية على حى موسى قلاه بالإقليم نفسه أسفرت عن مقتل 5 مسلحين، بالإضافة إلى شن غارة أخرى على حى كاجاكى، أدت إلى مقتل اثنين آخرين، مؤكدة مقتل 4 مسلحين فى غارة مماثلة أُطلقت على حى نهر السراج.

وأضافت أنه تم تنفيذ عملية مداهمة فى إقليم واردك، أسفرت عن مقتل 5 من مسلحى طالبان وتدمير 6 عبوات ناسفة وسيارة مفخخة، فضلا عن تنفيذ عملية أخرى فى إقليم باكيتا، سقط فيها 5 مسلحين، وتم اعتقال 3 آخرين، لافتة إلى شن غارة جوية على أحد أحياء إقليم باكيتا، ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين وتدمير سيارة تابعة للحركة المُسلحة، مبينة مقتل 6 مسلحين آخرين فى 3 عمليات جوية تم تنفيذها فى إقليم غزني.

ومن جانبها، لم تُعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن، ويعتبر إقليم هلمند واحدا من أكثر الأقاليم التى تنشط فيها عناصر حركة طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التى تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية فى البلاد.

 


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