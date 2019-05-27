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مفوضية الدستورية تحدد جلسة 9 يونيو لنظر 8 دعاوى تطالب ببطلان قانون العمل

الإثنين، 27 مايو 2019 04:04 م
مفوضية الدستورية تحدد جلسة 9 يونيو لنظر 8 دعاوى تطالب ببطلان قانون العمل المحكمة الدستورية العليا-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
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حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر 8 الدعاوى تطالب بعدم دستورية نص المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء" فى جلسة 9 يونيو المقبل .

 

وتنص المادة 122 من قانون العمل الموحد على إنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل للعامل أن يلجا إلى اللجنة أو المحكمة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض  ولا يجوز إن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا".


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المحكمة الدستورية العليا

هيئة المفوضين بالدستورية

جلسة 9 يونيو

دعوى بطلان قانون العمل

دعوى عدم دستورية قانون العمل


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