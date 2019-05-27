"معلومات الوزراء" وهيئة تكنولوجيا المعلومات يوقعان بروتوكولا لتطوير الخدمات

كتبت هند مختار

وقَّع المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمهندسة هالة الجوهرى، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة وتطوير الخدمات.

يأتى البروتوكول إيمانا من مركز المعلومات بدوره المباشر فى تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة، سعيا إلى تطوير أعمال وخدمات تلك المؤسسات، وتحديث سبل تقديم الخدمة فى كل المجالات، من خلال استخدام آليات المركز وأدواته، ما بين تحليل المعلومات ودعم القرار، لتحقيق أفضل نتائج فى أقل وقت ممكن، بما يخدم المواطن المصرى.

وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها توظين المركز تطبيق الذاكرة المؤسسية "eEMS" والنظام المالى المتكامل المُطوّر على خوادم الهيئة، وتحديثهما، مع تدريب العاملين المرشحين على كل وظائف التطبيقين المُشار إليهما، وصولاً إلى تشغيلهما الفعلى، إذ يُعدّ نظام الذاكرة المؤسّسية بمثابة النظام الحكومى المُتخصّص لإدارة موارد المؤسّسات من قدرات وإمكانات على مستوى تقنى عالٍ، بما يساعد المؤسسة فى التخطيط واتخاذ القرارات.

وتسعى المنظومة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية للعاملين فى المؤسسة، بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتعليم الذاتى والتراسل الإلكترونى، فضلاً عن الربط الإلكترونى بين فروع المؤسسة التى تقع فى أكثر من نطاق جغرافى، كما تجمع تلك المنظومة بين مفاهيم وآليات إدارة الموارد ERP وإدارة العملاء CRM وإدارة الأعمال EIS وإدارة الموارد البشرية HR فى نظام واحد.

على الجانب الآخر، تتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، دعم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشروعات التطبيقات التكنولوجية التى تنتجها فى الأسواق المختلفة، فضلا عن استفادة المركز من أنشطة الهيئة المُتمثّلة فى التدريب، والخدمات الاستشارية، والاعتمادات، والاختبارات الفنية، والتوقيع الإلكترونى.

واتفق الطرفان أيضا على التعاون فى تنفيذ البرامج التدريبية والتخصّصية محل الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين، وأخيرا المشاركة فى الفعاليات المختلفة (مؤتمرات وورش عمل ومبادرات) التى تُؤثّر إيجابيا فى الأنشطة الخاصة بكل طرف.