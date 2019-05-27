سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 03:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

معاينة المعمل الجنائى تكشف: مفتاح مصطنع وراء سرقة شقة فيصل

الإثنين، 27 مايو 2019 03:00 ص
معاينة المعمل الجنائى تكشف: مفتاح مصطنع وراء سرقة شقة فيصل سرقة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

عاين خبراء الأدلة الجنائية بالجيزة، شقة تعرضت للسرقة على يد مجهولين، بمنطقة فيصل، وكشفت المعاينة أن مرتكبى الواقعة استخدموا مفتاح مصطنع فى فتح باب الشقة.

كما تبين من خلال المعاينة، وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة، ورفع خبراء الأدلة الجنائية بصمات من الشقة، تمهيدا لتقديم تقرير لرجال المباحث والنيابة العامة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد تعرض شقة للسرقة على يد مجهولين بمنطقة فيصل.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والمعاينة، تبين أن الشقة تقيم بها ربة منزل وابنتها، تسلل إليها مجهولين، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ 15 ألف جنيه، وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لتحديد هوية مرتكبى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مجهولون يسرقون مشغولات ذهبية و15 ألف جنيه من شقة فى الطالبية

أمن الجيزة يطارد تجار المخدرات ويضبط 31 متهما قبل عيد الفطر

ضبط 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بالجيزة

سقوط تاجر كيف بحشيش وهيروين فى قبضة الأمن بكرداسة

سرقة

سرقة شقة

الطالبية

أمن الجيزة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. لوبان تعلن فوزها على حزب الرئيس الفرنسى بالانتخابات الأوروبية.. تصدع منازل جراء زلزال بقوة 8 درجات فى بيرو.. مصرع شخصين جراء إعصار ضرب ولاية أوكلاهوما

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. لوبان تعلن فوزها على حزب الرئيس الفرنسى بالانتخابات الأوروبية.. تصدع منازل جراء زلزال بقوة 8 درجات فى بيرو.. مصرع شخصين جراء إعصار ضرب ولاية أوكلاهوما

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

الرجوع الى أعلى الصفحة