معاينة المعمل الجنائى تكشف: مفتاح مصطنع وراء سرقة شقة فيصل

كتب بهجت أبو ضيف

عاين خبراء الأدلة الجنائية بالجيزة، شقة تعرضت للسرقة على يد مجهولين، بمنطقة فيصل، وكشفت المعاينة أن مرتكبى الواقعة استخدموا مفتاح مصطنع فى فتح باب الشقة.

كما تبين من خلال المعاينة، وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة، ورفع خبراء الأدلة الجنائية بصمات من الشقة، تمهيدا لتقديم تقرير لرجال المباحث والنيابة العامة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد تعرض شقة للسرقة على يد مجهولين بمنطقة فيصل.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والمعاينة، تبين أن الشقة تقيم بها ربة منزل وابنتها، تسلل إليها مجهولين، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ 15 ألف جنيه، وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لتحديد هوية مرتكبى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.