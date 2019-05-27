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"مصر للطيران" تنقل 950 معتمرا فلسطينيا إلى الأراضى المقدسة

الإثنين، 27 مايو 2019 10:46 ص
"مصر للطيران" تنقل 950 معتمرا فلسطينيا إلى الأراضى المقدسة مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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تنظم شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، 4 رحلات جويه لنقل 950 معتمرا فلسطينيا إلى الأراضى المقدسة، لأداء عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان، وبذلك يسجل عدد الفلسطينيين الذى نقلتهم الشركة 10 آلاف و700 معتمر.
 
وأفاد مصدر فى مطار القاهرة، بأن إدارة المطار شكلت فريقا من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البرى، وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم، وتذليل كل العقبات التى قد يواجهونها.
 
ونجحت مصر للطيران على مدار الموسم الحالى، فى نقل 10 آلاف و700 معتمر فلسطينى عبر 44 رحلة جوية، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تنظم بموجبه 56 رحلة جوية لنقل 13 ألف معتمر بين 4 مارس و5 يونيو المقبل.
 
وجاء التعاون بين الجانبين بعد توقف قرابة 6 سنوات، إذ حرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف التعاون مرة أخرى حتى 5 يونيو المقبل. وكانت الشركة قد بدأت تسيير تلك الرحلات 4 مارس الماضى، وتمتد حتى 5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز إيرباص 330-200.
 
 

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