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مصرع مسنة دفعها نجلها بسبب مشادة بينهما فى كفر الشيخ

الإثنين، 27 مايو 2019 09:08 م
مصرع مسنة دفعها نجلها بسبب مشادة بينهما فى كفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفرالشيخ - محمد سليمان
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لقيت مسنة مصرعها بمدينة دسوق بكفر الشيخ، متأثرة بإصابات لدفع نجلها لها، من الطابق الأول، عقب مشادة بينها، تحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من " مصطفى. ا "، 37 عاما صاحب محل قطع غيار يفيد بسقوط والدته " يسرية. ا. م " فى العقد السادس، من الدور الأول علوى.

انتقل على الفور وقوة أمنية يترأسها المقدم هشام السمادونى رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، وبمناقشة نجلها أفاد بأنها سقطت من الطبقة الأولى، وبتطوير المناقشة اعترف بدفعها من الطابق الأول بمنزلهما وأنه يعانى من أزمة نفسية ويتردد على أحد الأطباء النفسيين منذ قرابة سنتين، وأنه قام بإلقائها بعد مشادة نشبت بينهما.

وألقى القبض على المتهم، واقتياده إلى قسم شرطة دسوق، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة حمل رقم 2188 إدارى قسم شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثة من مشرحة مستشفى دسوق العام، إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، للعرض على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.


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