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الإثنين، 27 مايو 2019 02:37 م
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مصرع طفله سقطت من شرفة منزلها فى الغربيه

الإثنين، 27 مايو 2019 01:59 م
مصرع طفله سقطت من شرفة منزلها فى الغربيه جثه - أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
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لقيت طفله مصرعها أثر سقوطها من شرفة منزلها بمنطقة العجيزى التابعه لحى أول طنطا بمحافظة الغربيه .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربيه، يفيد بورود إشارة إلى العميد زكريا حجازى مأمور قسم أول طنطا بمصرع طفله تدعى "جودى" أثر سقوطها من شرفة منزلها بمنطقة العجيزى التابعه لدائرة القسم .

على الفور انتقلت الأجهزه الأمنيه لمكان الحادث وتم فرض كردون أمنى، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعه وأخطار النيابه للتحقيق .

 


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الغربية

مدير امن الغربية

منطقة العجيزى


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