مصرع سائق دراجة نارية فى حادث تصادم مع جرار زراعى بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي سائق دراجة نارية مصرعه فى حادث تصادم مع جرار زراعي بناحية مركز نبروة تم تحرير المحضر رقم8286 لسنة 2019 جنح وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز نبروة بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي ودراجة نارية، على طريق بانوب محلة زيادة، اسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية على محمود أحمد ليلة 64 سنة ومقيم قرية عبادة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي نبروة العام.