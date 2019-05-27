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مصدر بالبترول: ضخ حوالى 500 مليون لتر بنزين منذ بداية شهر رمضان

الإثنين، 27 مايو 2019 08:00 ص
مصدر بالبترول: ضخ حوالى 500 مليون لتر بنزين منذ بداية شهر رمضان بنزين "ارشيفية "
كتبت - مروة الغول
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قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إنه تم ضخ حوالى 500 مليون لتر بنزين بأنواعه والتى تشمل بنزين منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن.

وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن معدلات ضخ البنزين خلال أيام عيد الفطر المبارك ستزيد بمقدار 30%عن معدلات الضخ الطبيعية و15%عن معدلات الضخ خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت المصادر، أن وزارة البترول مستمرة فى ضخ المنتجات البترولية ضمن خطتها لشهر رمضان، بمعدل زيادة من 15% إلى 20% وكذلك الاستعداد لتغطية احتياجات السوق المحلى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكان قد تم تشكيل غرف متابعة من وزارة البترول والثروة المعدنية مع الهيئة العامة للبترول، وشركات تسويق المنتجات البترولية والمستودعات، خلال شهر رمضان المبارك وخلال أيام عيد الفطر، حيث يتم عرض تقرير بشكل يومى لوزارة البترول والثروة المعدنية.


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